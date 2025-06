Andrew Scott si unisce a Michelle Williams e Daisy Edgar Jones in A Place in Hell di MRC

Andrew Scott, il talentuoso attore britannico noto per i suoi ruoli intensi, si unisce a un cast di stelle in "A Place in Hell". Con Michelle Williams e Daisy Edgar Jones, il film promette di esplorare le complessità del sistema legale in un thriller avvincente. Questo progetto segna un trend crescente nel cinema, dove i legal thriller stanno tornando in auge, mescolando suspense e riflessione sociale. Non perdere l'occasione di vedere come si sviluppa!

L’attore candidato agli Emmy e ai Golden Globe, Andrew Scott, si unisce a Michelle Williams e Daisy Edgar Jones nel prossimo legal thriller di Chloe Domont, “A Place in Hell”. MRC finanzia il film e T-Street ne è produttore. Scritto e diretto da Domont, il film è incentrato su un’avvocatessa penalista di alto livello che spesso rappresenta clienti sgradevoli in casi di alto profilo. Dedita e motivata, non vede l’ora di diventare socia e di vedere il suo nome esposto. Quando un altro avvocato si unisce allo studio, il suo lavoro viene messo a dura prova e si chiede fino a che punto è disposta a spingersi per proteggerlo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Andrew Scott si unisce al cast del terzo film di Knives Out

wired.it scrive: parliamo di Andrew Scott, attore rivelazione degli ultimi anni grazie a serie come Sherlock, Fleabag e Ripley ma di recente apprezzatissimo anche al cinema con lo struggente Estranei. Sarà uno ...

Michelle Monaghan e Adam Scott si uniscono a Robert De Niro nel cast di The Whisper Man

Come scrive movieplayer.it: Secondo quanto riportato da Deadline, Michelle Monaghan, star di The White Lotus, e Adam Scott, protagonista di Scissione, si uniscono a De Niro nell'adattamento cinematografico del romanzo di ...