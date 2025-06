Andreas Muller compie 29 anni primo compleanno da papà | la dedica di Veronica Peparini e la festa con le figlie

Andreas Muller festeggia il suo primo compleanno da papà, un traguardo che segna l'inizio di una nuova avventura nella vita. La dedica d'amore di Veronica Peparini e la gioia delle piccole Ginevra e Penelope rendono questa giornata ancora più speciale. In un'epoca in cui la paternità è celebrata come mai prima d'ora, il ballerino ci ricorda quanto sia importante vivere ogni attimo con le persone che amiamo. Un compleanno che parla di famiglia e futuro!

Primo compleanno da papà per Andreas Muller. Il ballerino e coreografo ha spento 29 candeline trascorrendo il suo giorno speciale con la compagna (e futura moglie) Veronica Peparini e le figlie Ginevra e Penelope. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Andreas Muller: “Ho iniziato a ballare per accontentare mio fratello. Da piccolo mi vergognavo di lui, lo respingevo” - Andreas Müller, ospite del podcast "Passi di vita" di Angelo Madonia, condivide la sua sorprendente storia di avvicinamento alla danza.

