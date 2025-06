Andreas Muller compie 29 anni | la festa in casa le gemelline la dedica di Veronica Peparini

Andreas Muller festeggia il suo 29° compleanno, ma la vera magia del giorno è nel suo nuovo ruolo di papà. La dedica dolcissima di Veronica Peparini e la gioia delle gemelline rendono questo momento unico. Sempre più celebrità stanno abbracciando la genitorialità, mostrando come l'amore familiare possa trasformare le priorità. Un compleanno che celebra non solo un anno in più, ma anche un amore che cresce ogni giorno!

Il primo compleanno da papà per Andreas Muller è stato più dolce che mai. Quando si diventa genitori, si sa, la vita cambia e le proprie esigenze passano in secondo piano in favore di quelle dei figli, ancora di più se sono due gemelline di appena un anno. E lo sa bene Andreas che, dopo essere. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Andreas Muller compie 29 anni: la festa in casa, le gemelline, la dedica di Veronica Peparini

Leggi anche Andreas Muller: “Ho iniziato a ballare per accontentare mio fratello. Da piccolo mi vergognavo di lui, lo respingevo” - Andreas Müller, ospite del podcast "Passi di vita" di Angelo Madonia, condivide la sua sorprendente storia di avvicinamento alla danza.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festival di cannes 2025: film in gara, premi, red carpet e novità della 78ª edizione; Zach galifianakis dubita di un nuovo sequel per la saga di una notte da leoni, le reazioni e il futuro dei protagonisti; Claudia d’Agostino e giorgio edipio: cosa è successo dopo l’addio a uomini e donne; Temptation island 2025, tra i concorrenti spunta una coppia del trono over di uomini e donne?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Andreas Muller compie 29 anni, la dolce dedica di Veronica Peparini: «Auguri al mio futuro marito e papà di due gioielli»

Come scrive msn.com: Tanti auguri ad Andreas Muller che oggi, 2 giugno compie 29 anni. Il ballerino e coreografo festeggia durante un periodo particolarmente ricco ...

Andreas Muller compie 29 anni: la festa in casa, le gemelline, la dedica di Veronica Peparini

Si legge su today.it: Il primo compleanno da papà per Andreas Muller è stato più dolce che mai. Quando si diventa genitori, si sa, la vita cambia e le proprie esigenze passano in secondo piano in favore di quelle dei figli ...

Andreas Muller festeggia il compleanno in famiglia, la dolce dedica di Veronica Peparini: “Auguri al mio futuro marito”

Da libero.it: Il ballerino spegne proprio oggi 29 candeline e ovviamente non può mancare il commovente messaggio social della fidanzata e mamma delle sue due gemelle.