La Gioiella Prisma Taranto si rinnova con l’ingresso di Andrea Zanotti, un talento promettente del volley italiano! Classe '97, il giovane centrale porta con sé l’esperienza accumulata in Serie B e la determinazione di brillare in A2. Questo innesto potrebbe rivelarsi cruciale per il team, che punta a risalire la classifica e conquistare i cuori dei tifosi. Non perdere l'occasione di seguire la sua crescita sul campo!

Tarantini Time Quotidiano La Gioiella Prisma Taranto è orgogliosa di annunciare l’arrivo di Andrea Zanotti, centrale classe ’97, che vestirà la maglia rossoblù nella stagione 202526 nel campionato di Serie A2 Credem Banca. Cresciuto nel settore giovanile del BluVolley Verona, Zanotti ha mosso i primi passi in Serie B nella stagione 2017-18. Il suo talento e la sua determinazione lo hanno portato a esordire in Superlega con la prima squadra nel 2019-20. Nelle stagioni successive ha proseguito la sua crescita nel progetto Verona Volley, consolidandosi come un elemento affidabile sotto rete, grazie al suo ottimo tempismo a muro, alla solidità tecnica e alla capacità di lettura del gioco. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Andrea Zanotti è un nuovo centrale della Gioiella Prisma Taranto

Si legge su trnews.it: La Prisma Taranto ha inserito un altro tassello nel nuovo roster per la stagione 2025/2026 nel campionato di Serie A2 . Si tratta di Andrea Zanotti, centrale classe 1999.