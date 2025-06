Andrea Lisuzzo | nuovo vice di Menichini nel Pontedera un colpo da valore aggiunto

Il Pontedera segna un punto importante nel suo percorso di crescita, non solo con nuovi talenti in campo ma anche con l'arrivo di Andrea Lisuzzo come vice di Menichini. In un calcio sempre più orientato verso la valorizzazione delle risorse interne, questo innesto dimostra che la strategia di squadra si gioca anche fuori dal rettangolo verde. L’esperienza e la visione di Lisuzzo promettono di fare la differenza: sarà interessante vedere come si tradurrà in risultati sul campo!

Non sempre i cosiddetti "colpi da novanta" riguardano solo l'ingaggio di un calciatore. A Pontedera, ad esempio, è successo che il colpo da valore aggiunto sia arrivato (anche) nello staff tecnico. Come si è rivelato essere, dall' 8 ottobre, l'inserimento di Andrea Lisuzzo, 41 anni, ex calciatore professionista di ottimo livello (ha fatto anche la Serie A col Novara), come vice di Menichini. Lisuzzo, chi l'ha voluta qui? "Il direttore Zocchi. Ci eravamo già sentiti in estate, la nostra chiacchierata era stata positiva ma non ne avevamo fatto di niente. Così ero rimasto senza squadra e quando Menichini ha avuto bisogno di un collaboratore, il direttore ha pensato a me.

