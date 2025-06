Andor | perché la serie di Star Wars non avrà un seguito

La serie "Andor" ha colpito nel segno, ma il suo futuro rimane incerto. Tony Gilroy, il brillante showrunner, solleva dubbi sul modello di streaming attuale, evidenziando come la sostenibilità di produzioni ambiziose come la sua sia messa a rischio. In un panorama dove il binge-watching sembra perdere slancio, è ora di riflettere: siamo pronti a rinnovare la nostra passione per le storie? La risposta potrebbe cambiare il corso delle nostre serie preferite!

Il mondo dello streaming sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con alcuni esperti che mettono in discussione la sostenibilità e il futuro di questo modello. Tra le voci più autorevoli emerge quella di Tony Gilroy, showrunner della serie Andor, che ha recentemente condiviso riflessioni sorprendenti riguardo alle limitazioni e alle caratteristiche del settore. Questo articolo analizza le sue dichiarazioni e il contesto attuale delle piattaforme di streaming, evidenziando i cambiamenti strategici delle grandi aziende come Disney. la fine di un’epoca: secondo gilroy, “streaming è morto”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Andor: perché la serie di Star Wars non avrà un seguito

