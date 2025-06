Ancora sangue sulle strade | muore motociclista nello scontro con un’auto

Un tragico incidente ha spezzato la vita di un motociclista 52enne ad Arezzo, proprio mentre le celebrazioni dei giorni festivi dovrebbero portare gioia. Questo evento riaccende l'attenzione su una questione cruciale: la sicurezza sulle strade. In un periodo in cui il numero di motociclisti è in aumento, è fondamentale riflettere sull'importanza di una guida responsabile e della prudenza. Ogni vita conta, e ogni incidente racconta una storia che non dovrebbe mai accadere.

Arezzo, 2 giugno 2025 – Ancora sangue sulle strade nei giorni di festa. Questa mattina, lunedì 2 giugno, un motociclista di 52 anni è morto in un incidente avvenuto lungo la strada regionale 71, all'altezza di Ceciliano, nel comune di Arezzo. E’ successo intorno alle 8,30, secondo quanto emerso il 52enne si sarebbe scontrato con un'auto e avrebbe perso il controllo della moto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 il motociclista è deceduto in strada in seguito ai gravi traumi riportati. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia municipale che ha effettuato i rilievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora sangue sulle strade: muore motociclista nello scontro con un’auto

