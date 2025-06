Ancona Calcio | Possibile svolta con l' incontro tra Polci e Co Mo Group

Oggi potrebbe segnare un punto di svolta per l'Ancona Calcio! Dopo giorni opachi, l'incontro tra Polci e Co.Mo Group porta una ventata di speranza. Non parliamo di rinascita, ma di passi concreti verso un futuro migliore. In un panorama calcistico che ha visto troppe squadre in difficoltà , questa è un'opportunità da cogliere. Rimanete con noi: il destino dell'Ancona potrebbe cambiare in un battito di ciglia!

A oggi viene ricordata come la data che ha segnato l’ennesimo de profundiis dell’ Ancona calcio, ma allo stato attuale potrebbe invece rappresentare quella della svolta: non della rinascita, perchĂ© i contenuti sono tutti da scoprire, ma è chiaro che si stanno facendo significativi passi in avanti rispetto alle incertezze dei giorni scorsi. L’incontro del 4 giugno che si terrĂ a Roma tra il presidente Massimiliano Polci (e chissĂ che non partecipi anche il sindaco Daniele Silvetti) e il Co.Mo. Group di Singapore facente capo a Christina Ong sarĂ utile a capire se sussistano margini per investimenti concreti nell’Ancona: ma da quanto filtra da Palazzo del Popolo, la videoconferenza tenuta dal primo cittadino venerdì scorso con il CdA del gruppo asiatico, ha rivelato quanto le intenzioni siano serie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona Calcio: Possibile svolta con l'incontro tra Polci e Co.Mo. Group

