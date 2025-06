Anche tu figlio mio? Quando l’amore e il dovere si pugnalano a vicenda

La famosa frase di Cesare, “Tu quoque, Brute, fili mi?”, risuona nei secoli come un monito contro il tradimento. Questo episodio drammatico ci ricorda quanto l’amore e il dovere possano scontrarsi in modi inaspettati. Oggi, in un mondo sempre più diviso tra lealtà e ambizione, la storia di Cesare è più attuale che mai. Esplora il confine sottile tra fiducia e disillusione, perché ogni scelta ha il suo prezzo.

C’è un momento nella storia in cui il tempo sembra fermarsi. Un uomo cade sotto i colpi dei pugnali. È Giulio Cesare. Lo hanno colpito in tanti, ma quando si volta e tra le lame riconosce un volto amato, pare sussurri: “Tu quoque, Brute, fili mi?” — “Anche tu, Bruto, figlio mio?” Che sia vero o no, che l’abbia detto davvero o che sia solo leggenda, poco importa. È il simbolo di un conflitto che ci riguarda ancora oggi: quando chi amiamo profondamente ci trafigge nel nome di un’idea, di un principio o di un’altra verità. È il cuore spezzato della nostra umanità. Marco Giunio Bruto non era un traditore qualunque. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Anche tu, figlio mio? Quando l’amore e il dovere si pugnalano a vicenda”

