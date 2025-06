Anche quest’anno San Crescentino ha fatto il miracolo

Anche quest'anno, San Crescentino ha compiuto il suo miracolo: la città si è unita come in pochi altri giorni dell'anno. In un'epoca in cui la partecipazione religiosa diminuisce, la tradizione resiste e coinvolge le generazioni. Ieri, l'affollata funzione ha dimostrato che la fede può ancora unire. L'arcivescovo Salvucci ha esortato a rafforzare i legami comunitari, un invito che risuona forte nel nostro attuale contesto sociale. Una celeb

Non sono molti i giorni dell’anno in cui la città, ponte o non ponte, caldo o freddo, sole o pioggia, si ritrova sempre e comunque per qualcosa di sentito. San Crescentino ci riesce sempre, anche oggi in cui di gente a messa ne va sempre meno: ieri la funzione è stata affollata come sempre. L’ arcivescovo Salvucci nell’omelia ha esortato i presenti a "ricevere dal patrono, che fu soldato, la spada della parola, la corazza della fede e l’elmo della speranza, insomma l’armatura di Dio, per affrontare le sfide del nostro tempo". La processione, un lungo serpentone che si è snodato per le vie del centro, è riuscita a farsi largo pacatamente tra gli ingombranti tendoni allestiti in piazza per la festa della Repubblica di oggi e la statua ha beneficiato, per la prima volta nella sua storia, di una doppia ‘scorta’: due poliziotti si sono uniti ai due carabinieri in alta uniforme nell’accompagnamento simbolico che si ripete ogni anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anche quest’anno San Crescentino ha fatto il miracolo

