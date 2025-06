Anche Messina celebra il 79esimo anniversario della Repubblica

Messina celebra con orgoglio il 79° anniversario della Repubblica Italiana, un momento che va oltre la cerimonia: è un richiamo alla memoria collettiva e all’unità del nostro Paese. L’Alzabandiera in piazza Unione Europea rappresenta non solo il rispetto per il passato, ma anche la speranza per un futuro migliore. Questo evento si inserisce in un trend di riscoperta delle tradizioni nazionali, essenziali per rinsaldare il legame tra cittadini e istituzioni. Non perdere l’occasione di vivere

Messina celebra il 79° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. In piazza Unione Europea la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione di una Corona d’Alloro al Monumento ai Caduti, a cura della Marina Militare, con l’apporto organizzativo del Comune di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Anche Messina celebra il 79esimo anniversario della Repubblica

