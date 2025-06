Anche Leao nel mirino mercato Napoli da sogno | tutti i nomi

Il Napoli sogna in grande sul mercato e Rafa Leao è solo uno dei nomi caldi che infiammano i cuori dei tifosi. Con l’entusiasmo per il quarto Scudetto ancora nell’aria, la squadra partenopea punta a costruire un roster da sogno, che possa brillare anche in Europa. L'acquisto di De Bruyne sarebbe solo l’inizio di una rivoluzione. Riuscirà il Napoli a trasformare i sogni in realtà? La risposta potrebbe sorprenderci!

In casa Napoli, in attesa che si perfezioni l’acquisto di Kevin De Bruyne, si continua a sognare: nel mirino ci sarebbe Rafa Leao e non solo. Il clima di grande festa a Napoli non si affievolisce: d’altronde, il quarto Scudetto è un traguardo davvero speciale, festeggiato appena una settimana fa con una parata le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Ora, però, si pensa già alla prossima stagione, con le varie voci di calciomercato che stanno tenendo già banco da giorni. Si attende che sia tutto ok per quanto riguarda Kevin De Bruyne, operazione che dovrebbe essere perfezionata nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Anche Leao nel mirino”, mercato Napoli da sogno: tutti i nomi

Leggi anche Milan, Leao nel mirino di Atlético e Barcellona: la volontà del portoghese - Rafael Leao, talentuoso attaccante del Milan, è nel mirino di Atlético e Barcellona. Nonostante il contratto fino al 2028 e il desiderio di restare, il portoghese potrebbe valutare un futuro diverso, alimentando i rumors di calciomercato estivi.

Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Napoli, Rafa Leao è un obiettivo per l'attacco: ecco tutti i nomi in lista; MERCATO - Milan, Leao nel mirino dell'Arsenal: contatti avviati col portoghese; Milan, Rafael Leao è nel mirino di cinque top club europei; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

REPUBBLICA - Napoli, non solo De Bruyne, anche Chiesa e Rafa Leao nel mirino degli azzurri

Lo riporta napolimagazine.com: Repubbica fa il punto sul mercato del Napoli: "Sono ore caldissime su entrambi i fronti: entrate e uscite, con la cessione di Victor Osimhen che sarà preziosa per finanziare gli acquisti. In primis qu ...

IL MATTINO - Non solo Leao, il Napoli segue anche altri tre super esterni

Segnala msn.com: Nel mirino del Napoli oltre al forte calciatore portoghese del Milan ci sarebbero altri esterni di assoluto valore.

Napoli scatenato sul mercato: piacciono Chiesa e Orsolini, pronto l'assalto a Leao

Lo riporta ilmattino.it: Ora, chiaro, un piccolo brivido corre lungo la schiena. Perché neppure oggi Kevin De Bruyne farà le visite mediche e a questo punto, gli azzurri le hanno programmate direttamente per ...