Anche la Tuscia nella parata del due giugno a Roma | i sindaci Amori e Bigiotti sfilano davanti a Mattarella

La Tuscia ha brillato alla parata del 2 giugno a Roma, portando un pezzo di tradizione e comunità sotto lo sguardo attento del Presidente Mattarella. I sindaci Amori e Bigiotti hanno rappresentato non solo le loro città, ma anche un'Italia che celebra la propria identità e unità. Questo evento non è solo una celebrazione della Repubblica, ma un richiamo all’importanza delle piccole comunità nel grande mosaico nazionale. Un momento da ricordare!

Un pezzo di Tuscia alla parata del due giugno a Roma per la festa della Repubblica. Sotto agli occhi del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha sfilato una delegazione Anci in rappresentanza dei sindaci italiani, tra loro i primi cittadini di Valentano e Sutri, rispettivamente Stefano. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Anche la Tuscia nella parata del due giugno a Roma: i sindaci Amori e Bigiotti sfilano davanti a Mattarella

