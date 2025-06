Anche a voi è capitato di venire fulminati da un’opera d’arte?

L’arte ha il potere di catturare la nostra attenzione in modi inaspettati. La scena della Lezione di anatomia di Rembrandt non è solo un capolavoro, ma una finestra su un’epoca in cui il sapere e la scienza si intrecciavano con la vita e la morte. In un mondo dove il digitale prevale, riscoprire questi momenti di intensa umanità ci ricorda l’importanza della storia. Cosa ci insegnano oggi queste immagini così potenti?