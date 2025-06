Anche a Picciano è ora possibile essere tumulati con le ceneri del proprio animale domestico

La tendenza di tumulare insieme ai propri animali domestici sta crescendo, e Picciano non vuole restare indietro. Ora anche qui è possibile riposare con le ceneri del proprio fedele compagno, un gesto che celebra il legame indissolubile tra uomo e animale. In un'epoca in cui il rispetto per gli affetti si fa sempre più centrale, questa scelta rappresenta un nuovo modo di onorare memorie e sentimenti. Perché l'amore non ha confini, nemmeno in eterno.