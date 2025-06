Amina uccisa a coltellate davanti alla figlia Settala non ti dimentica | Qui avevi trovato un po’ di luce

Amina Sailouhi, vittima di un tragico femminicidio, continua a vivere nel cuore della comunità di Settala. In risposta a questa terribile perdita, i residenti si uniscono per organizzare cene e laboratori di arte-terapia, raccogliendo quasi 15mila euro per onorare la sua memoria. Questo gesto dimostra che la solidarietà può trasformare il dolore in luce, un messaggio potente contro la violenza di genere. Non dimentichiamo Amina.

SETTALA – Cene, laboratori di arte-terapia e una raccolta di fondi arrivata a quasi 15mila di euro. La comunità locale non dimentica Amina Sailouhi, 43enne marocchina uccisa a coltellate dal marito, il connazionale 50enne Khalid Achack, sotto gli occhi della loro figlioletta di 10 anni. L’atroce aggressione è avvenuta il 3 maggio nell’abitazione della coppia, in via Cerca a Settala; è stata la figlia a dare l’allarme con una drammatica telefonata al 112: “Venite, il papà ha ucciso la mamma”. Il fatto ha profondamente scosso la cittadina a Sud di Milano, che si è subito stretta attorno alla bambina con varie forme di aiuto, da quella più concreta legata ad una raccolta di fondi sulla piattaforma GoFundMe fino a una partecipatissima fiaccolata anti-violenza, che il 7 maggio, quattro giorni dopo il delitto, ha chiamato a raccolta 300 persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amina uccisa a coltellate davanti alla figlia, Settala non ti dimentica: “Qui avevi trovato un po’ di luce”

