Amici 24 | Maria De Filippi mi ha spronato a essere autentico e senza filtri parla un ex amato allievo

Nel mondo frenetico della musica, l’autenticità è la chiave del successo. TrigNO, vincitore di Amici 24, rivela come Maria De Filippi lo abbia spronato a essere genuino e senza filtri. In un'epoca in cui i social ci spingono verso l’apparenza, la sua storia invita a riflettere su quanto sia importante restare fedeli a se stessi. Scopri le emozioni che hanno accompagnato il suo trionfo nel talent show!

Il vincitore della categoria canto di Amici 24, TrigNO, ha fatto un bilancio del suo percorso nel talent show di Canale 5 e raccontato tutte le emozioni vissute durante e dopo la finale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 24: "Maria De Filippi mi ha spronato a essere autentico e senza filtri", parla un ex amato allievo

