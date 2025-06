America' s Cup 2027 a Napoli l?annuncio dei neozelandesi di New Zealand | assumiamo ingegneri napoletani

La Coppa America 2027 a Napoli è un'opportunità straordinaria per la città e il suo talento. Emirates New Zealand ha lanciato un appello per ingegneri napoletani, segno che il mondo dello sport si sta rivolgendo sempre più alle competenze locali. Questo non è solo un evento sportivo, ma un trampolino di lancio per il settore nautico e ingegneristico partenopeo. Preparati, Napoli: il futuro è già qui!

Leggi anche La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

