Amanda Feilding morta a 82 anni la contessa dell’Lsd | dalla trapanazione del cranio agli studi sulle sostanze psichedeliche una vita oltre gli schemi

È venuta a mancare Amanda Feilding, la visionaria contessa dell’LSD, che ha sfidato le convenzioni per dedicarsi alla ricerca sulle sostanze psichedeliche. Con i suoi studi audaci e la trapanazione del cranio, ha aperto porte a nuove prospettive sul potenziale terapeutico delle psicoattive. La sua eredità vive in un momento storico in cui il dibattito sulle droghe legali è più acceso che mai. Riflessioni provocatorie che trascendono la tradizione!