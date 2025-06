Altro forfait per Spalletti notizia dell’ultim’ora | Mi fa veramente male

Un altro stop per Spalletti e la Nazionale: Manuel Locatelli non sarà disponibile per le sfide contro Norvegia e Moldavia a causa di un infortunio alla caviglia. Un colpo duro per il CT, che deve affrontare una rosa già ridotta. In un momento in cui l'Italia cerca riscatto in campo internazionale, la sfortuna sembra non dare tregua. Riuscirà Spalletti a trovare nuove soluzioni per rinvigorire la squadra?

Italia, tegola Locatelli: out per infortunio, salta Norvegia e Moldavia. Non arrivano buone notizie da Coverciano per il commissario tecnico Luciano Spalletti. Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l'ultima sessione d'allenamento con la Nazionale. L'entità dell'infortunio lo costringe a lasciare anzitempo il ritiro degli Azzurri, proprio a ridosso delle prime due gare di qualificazione al Mondiale 2026. Locatelli out, le ultime da Coverciano. A comunicarlo è stata la FIGC in una nota ufficiale: il giocatore farà rientro a Torino già in serata, dove inizierà il percorso di recupero sotto la supervisione dello staff medico bianconero.

