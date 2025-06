Altra fuga dai carabinieri | ucciso un uomo di passaggio

Ancora una volta, la cronaca ci racconta di una fuga disperata dalle forze dell’ordine, trasformata in tragedia. Questa volta a pagare il prezzo è un innocente. Il 22enne maghrebino, al volante di un'auto potente, rispecchia un trend preoccupante: l'aumento di comportamenti rischiosi tra i giovani, spinti da un desiderio di libertà e ribellione. L'incidente ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia fondamentale riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni.

Un altro posto di blocco forzato. Un’altra tragedia. Ma questa volta a perdere la vita durante la rocambolesca fuga dal controllo delle forze dell’ordine non è stato il fuggitivo, un maghrebino 22enne che guidava a grande velocità una potente Bmw, insieme a due amici italiani, per seminare i carabinieri. Lui è rimasto illeso. Mentre Bruno Ansalo ni, imprenditore bolognese 56enne che, insieme alla moglie di 51 anni rimasta gravemente ferita, stava andando in auto a prendere la figlia a una festa, è morto sul colpo dopo l’impatto frontale con la berlina. Terribile. Tutto è successo nella notte tra sabato e domenica, attorno alle due, a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Altra fuga dai carabinieri: ucciso un uomo di passaggio

Una corsa folle, un destino tragico. Tre giovani in fuga dai carabinieri si schiantano contro un'auto innocente, portando via la vita di Bruno Ansaloni, un papà di 56 anni.

