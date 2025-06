Almanacco | Martedì 3 giugno | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 3 giugno ci ricorda il ciclista Ottavio Bottecchia, trovato morto nel 1927, un tragico evento che ha segnato la storia del ciclismo italiano. Oggi più che mai, le bici sono simbolo di libertà e sostenibilità, seguendo il trend della mobilità green. E come dice il proverbio di oggi, "In giugno, in bene o in male, c'è sempre un temporale": prepariamoci a vivere ogni momento intensamente!

Martedì 3 Giugno è il 155° giorno del calendario gregoriano, mancano 211 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Morando Proverbio di Giugno In giugno, in bene o in male, c'è sempre un temporale Accadde Oggi 1927 – Ottavio Bottecchia, ciclista, viene ritrovato.

