Il 2 giugno è una data ricca di eventi storici e curiosità che ci ricordano quanto sia affascinante il nostro passato. Dalla nascita di icone come il regista e attore Federico Fellini, alle invenzioni che hanno cambiato il mondo, ogni anno ci offre spunti per riflettere su ciò che siamo diventati. In un'epoca in cui la storia sembra scorrere veloce, fermiamoci a cogliere le lezioni del passato!

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi lunedì 2 giugno, 153° giorno del calendario gregoriano. Mancano 212 giorni alla fine dell'anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Almanacco del 2 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Segnala trevisotoday.it: Oggi è: Festa della Repubblica Italiana Nel 1946, a seguito del referendum istituzionale del 2 e 3 giugno, l’Italia scelse di diventare una Repubblica, chiudendo l’epoca monarchica.

