Alluvioni in Nigeria oltre 700 le vittime | “Ora si cerca di prevenire le malattie”

Le recenti alluvioni in Nigeria hanno colpito duramente, con oltre 700 vittime. In un contesto globale di crescente intensificazione dei fenomeni climatici, questo tragico evento sottolinea l’urgenza di investire in sistemi di prevenzione e gestione delle catastrofi. Ora, l’attenzione è rivolta alla salute: i volontari si attivano per arginare il rischio di malattie. La situazione richiede solidarietà e azioni concrete per proteggere le popolazioni vulnerabili.

Ci sono oltre 700 vittime dopo le alluvioni che hanno colpito in questi giorni la Nigeria in seguito alle piogge torrenziali. I soccorritori hanno interrotto le ricerche dei dispersi, spiega la BBC, perché credono che non vi sia possibilità di trovare altri dispersi vivi. I volontari ora lavorano per recuperare i corpi e dare loro degna sepoltura. "In questo modo proviamo a prevenire le malattie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

