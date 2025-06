Allerta gialla per temporali a Milano in gran parte della Lombardia | in arrivo piogge intense e raffiche di vento

Milano si prepara a un'invasione di nuvole: allerta gialla per temporali! La Protezione Civile avvisa della possibilità di piogge intense e venti forti, un segnale chiaro dei cambiamenti climatici che stanno influenzando le nostre estati. In un periodo in cui ci si aspetta sole e relax, questo evento meteorologico ci ricorda l'importanza di essere pronti e informati. Restate sintonizzati e non abbassate la guardia!

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali su Milano e il nord della Lombardia a partire da oggi, lunedì 2 giugno, fino alle 14:00 di domani, martedì 3 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Maltempo in Abruzzo: l'allerta gialla è stata attivata per tutta la giornata di oggi, martedì 13 maggio.

