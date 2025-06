Allerta gialla per i temporali in Piemonte

Luglio comincia con un'allerta gialla per temporali in Piemonte! La Protezione Civile avverte di situazioni meteo instabili, con possibili grandinate e allagamenti. Un fenomeno che si inserisce nel contesto più ampio dei cambiamenti climatici, sempre più evidenti. Preparati e informati: l'estate non è solo sole e mare, ma anche sfide da affrontare. È il momento di rimanere vigili e tutelare la nostra sicurezza!

L'instabilità meteo è in aumento e la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla  da oggi lunedì 2 giugno per il Piemonte, con particolare attenzione alle aree a nord del Po. L'avviso è legato all'arrivo di temporali localmente intensi, con possibili grandinate, allagamenti e fenomeni di versante isolati.

