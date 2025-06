Allerta gialla in Lombardia | temporali in arrivo Quando e dove

Preparati, Lombardia! Una nuova allerta gialla annuncia l'arrivo di temporali, dopo un fine settimana di sole che ci ha illuso. La Protezione Civile avverte: le condizioni meteorologiche stanno per cambiare. Questo sviluppo rientra in un trend globale di eventi climatici estremi, sempre piĂą frequenti. Non sottovalutare il potere della natura; resta informato e preparato. Scopri quando e dove saranno piĂą intensi i fenomeni!

Dopo le previsioni che annunciano l’arrivo dei temporali, al termine di un fine settimana all’insegna del bel tempo, ecco l’allerta gialla della Protezione Civile, a conferma del peggioramento delle condizioni meteo, in parte giĂ iniziato. L’avviso, diramato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, recita così: “Per la restante parte della giornata di oggi 0206 è prevista un’ulteriore intensificazione delle precipitazioni giĂ attive dalla mattina, con temporali da sparsi a diffusi sui settori alpini, prealpini, in abbassamento anche alla fascia pedemontana e con possibile coinvolgimento anche dell'alta pianura occidentale, ovunque persistenti fino a fine giornata”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allerta gialla in Lombardia: temporali in arrivo. Quando e dove

