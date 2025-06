Allenatore Lazio Sarri torna in panchina | l' annuncio della società

La S.S. Lazio accoglie a braccia aperte il ritorno di Maurizio Sarri in panchina! Un annuncio che riaccende le speranze dei tifosi e segna un nuovo capitolo per la squadra biancoceleste. In un periodo in cui il calcio italiano cerca di riscoprire il suo fascino, la scelta di tornare a puntare su un allenatore esperto e vincente come Sarri potrebbe rivelarsi la mossa decisiva per una stagione da incorniciare. Rimanete sintonizzati!

“S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della prima squadra”. Non è un rumor di mercato, ma l’annuncio che viene fatto ai tifosi direttamente dal sito ufficiale della squadra biancoceleste. Il ritorno del tecnico “Dopo l’esperienza iniziata nel 2021, il. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Allenatore Lazio, Sarri torna in panchina: l'annuncio della società

Leggi anche Milan, Sarri nuovo allenatore: primo rinforzo dalla Lazio - Il Milan è in procinto di affrontare una rinascita, e il nome di Maurizio Sarri emerge come potenziale nuovo allenatore.

Ne parlano su altre fonti

Sarri torna alla Lazio? Incontro tra dirigenti e agenti dell'allenatore, le condizioni e i dettagli del contratto; Allenatore Lazio: Lotito lavora al ritorno di Maurizio Sarri; Lazio, è fatta per il ritorno di Sarri: i dettagli; Lazio-Sarri, c'è ottimismo. Lungo colloquio ds-agenti, sul piatto un biennale con opzione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sarri torna alla Lazio, ora è ufficiale. Lotito: «Una scelta di cuore, il Comandante è tornato a casa»

Riporta msn.com: La Lazio ha dato ufficialmente l’addio a Marco Baroni, con un comunicato semplice e scarno sul sito del club, accompagnato da un video sui social network che ripercorre i successi ...

Lazio, il ritorno di Maurizio Sarri. Il presidente Lotito: “Il suo ritorno è una scelta di cuore”

Secondo ilfattoquotidiano.it: - Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, lo conferma in esclusiva a Davide Desario, direttore dell'Adnkronos, che ha intercettato il dir ...

E' ufficiale, Sarri torna alla Lazio. Lotito 'scelta di cuore'

ansa.it scrive: Maurizio Sarri torna ad allenatore la Lazio. A ufficializzare il tecnico è la società con un comunicato: "Maurizio Sarri è tornato a casa.