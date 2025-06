Allenatore Inter Pedullà spiega | Priorità alla risposta di Inzaghi ma c’è anche chi ha proposto il nome di Farioli!

La panchina dell'Inter è in fermento: il futuro di Inzaghi è appeso a un filo, mentre il nome di Farioli si fa strada tra le ipotesi. Con la stagione calcistica che entra nel vivo, ogni decisione diventa cruciale per il club. Riuscirà la dirigenza a trovare l'allenatore giusto per mantenere alta la competitività? La tensione cresce e i tifosi attendono risposte decisive in questo intreccio di destini calcistici!

. Il punto sulla panchina. Resta il punto interrogativo su chi sarà l’allenatore dell’ Inter per la prossima stagione. Punto interrogativo che potrebbe scomparire già domani, qualora l’incontro in programma tra la dirigenza e Simone Inzaghi avesse come esito la permanenza del tecnico piacentino in nerazzurro. Qualora invece si dovesse arrivare alla separazione, sono diversi i nomi sul tavolo per il suo sostituto. In primis quello di Cesc Fabregas. Inoltre, come spiega Alfredo Pedullà, Roberto De Zerbi sarebbe il preferito di Piero Ausilio mentre, nelle ultime ore, pare esser stato proposto anche il profilo di Francesco Farioli (che ha appena terminato la sua avventura all’Ajax). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenatore Inter, Pedullà spiega: «Priorità alla risposta di Inzaghi ma c’è anche chi ha proposto il nome di Farioli!»

