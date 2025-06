Allenamento Juve ripresa alla Continassa verso il Mondiale per Club | Bremer e altri due bianconeri si sono fermati con i tifosi – VIDEO

La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa, pronta a prepararsi per il Mondiale per Club! Bremer e altri due giocatori hanno colto l'occasione per fermarsi a chiacchierare con i tifosi, un gesto che dimostra quanto il legame tra squadra e sostenitori sia fondamentale. Mentre il calcio mondiale si mobilita per eventi straordinari, la Juve punta a lasciare il segno in questa competizione internazionale. Curiosi di scoprire come affronteranno questa sfida?

Allenamento Juve, ripresa alla Continassa verso il Mondiale per Club: il VIDEO con i bianconeri che si sono fermati coi tifosi. (Mauro Munno – Inviato alla Continassa) – La Juve inizia il primo allenamento in vista del Mondiale per Club dopo la fine del campionato e la settimana di riposo. Come si può vedere dal video di , Koopmeiners, Bremer e Milik si sono fermati con i tifosi presenti per foto e autografi prima della seduta odierna. #Juventus, primo allenamento alla Continassa verso il Mondiale per club: #Koopmeiners, #Bremer e #Milik si fermano coi tifosi????? pic.twitter.com12T1jJDjJy — . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, ripresa alla Continassa verso il Mondiale per Club: Bremer e altri due bianconeri si sono fermati con i tifosi – VIDEO

