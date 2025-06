Allenamento Juve il report della ripresa in vista del Mondiale per Club | riecco Rugani in campo! Tutti i dettagli

La Juventus si prepara a brillare sul palcoscenico mondiale! Con il rientro di Rugani dall'Ajax, i bianconeri intensificano gli allenamenti in vista del Mondiale per Club. È un momento cruciale non solo per la squadra, ma anche per la reputazione del calcio italiano nel panorama globale. La determinazione e il talento dei giovani come Rugani potrebbero fare la differenza. Rimanete sintonizzati: la Juve è pronta a scrivere la sua storia!

Allenamento Juve, il report della ripresa in vista del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti sui bianconeri. La Juve ha concluso il primo allenamento in vista del Mondiale per Club. Come si legge nel report dei bianconeri, è tornato in campo Rugani che è rientrato dal prestito all’Ajax. REPORT – «La Juventus, dopo una settimana di riposo concessa al termine del campionato, è già tornata ad allenarsi. Per i bianconeri, infatti, all’orizzonte c’è l’ultimo impegno della stagione 20242025: il Mondiale per Club, in programma dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Il gruppo, dunque è tornato a lavorare nel pomeriggio di oggi – lunedì 2 giugno – alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, il report della ripresa in vista del Mondiale per Club: riecco Rugani in campo! Tutti i dettagli

Leggi anche Allenamento Juve, i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l’Udinese! Due gli aspetti maggiormente curati: il report completo - I bianconeri della Juventus continuano la loro preparazione in vista della sfida allo Stadium contro l'Udinese.

Ne parlano su altre fonti

Juve, il report dell’allenamento in vista del Venezia; Allenamento Juve: atletica, due gli aspetti curati oggi; Juve, il report dell’allenamento in vista del Venezia; Salernitana: il report dell'allenamento odierno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allenamento Juve, ripresa alla Continassa verso il Mondiale per Club: Bremer e altri due bianconeri si sono fermati con i tifosi – VIDEO

juventusnews24.com scrive: Allenamento Juve, ripresa alla Continassa verso il Mondiale per Club: il VIDEO con i bianconeri che si sono fermati coi tifosi (Mauro Munno – Inviato alla Continassa) – La Juve inizia il primo allenam ...

TJ - Oggi la ripresa degli allenamenti in vista del Mondiale per Club. Arrivati Milik, Bremer e Cabal

Scrive tuttojuve.com: 15:32 - PRIMI ARRIVI ALLA CONTINASSA - Alla Continassa sono arrivati Milik, Bremer e Cabal. La seduta di oggi per il resto della squadra è prevista per le 18. 12:25 - OGGI ...

Allenamento Juve, ripresa al JTC verso la trasferta di Venezia: il report del club sulla seduta. Tutte le novità

Si legge su juventusnews24.com: Allenamento Juve, ripresa al JTC verso Venezia. Il report del club bianconero sulla seduta della Continassa Juventus di nuovo al lavoro: nel mirino c’è il Venezia e l’ultima decisiva sfida di Serie A.