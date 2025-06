Allenamento Inter lunedì il ritrovo ad Appiano Gentile | il programma tra Mondiale per Club e ritiro estivo

Lunedì, l'Inter riparte da Appiano Gentile, pronta a rialzarsi dopo la sconfitta in finale di Champions League. Con il Mondiale per Club all’orizzonte e un ritiro estivo da pianificare, i nerazzurri hanno l’opportunità di trasformare la delusione in grinta. Sarà interessante vedere come la squadra sfrutterà questa pausa per rigenerarsi e prepararsi a nuove sfide. È tempo di scrivere un nuovo capitolo!

. Tutte le tappe dei nerazzurri. Nessun allenamento in questi giorni per l’ Inter, che proprio ieri ha fatto rientro a Milano dopo la delusione per la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG. I prossimi giorni saranno di riposo ma anche di preparazione al Mondiale per Club e alla prossima stagione. Domani è previsto l’incontro tra Simone Inzaghi e la società per capire se poter continuare insieme o meno. In ogni caso la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile lunedì 9 giugno (esclusi i calciatori impegnati con le rispettive nazionali). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, lunedì il ritrovo ad Appiano Gentile: il programma tra Mondiale per Club e ritiro estivo

Leggi anche Allenamento Lazio, le novità importanti in vista della gara contro l’Inter. A parte quel fuoriclasse - Lazio si prepara alla sfida cruciale contro l'Inter, un appuntamento determinante per la corsa alla Champions League.