all emisfero con la spesa premiata ricevi una speciale gift card

Fai shopping e vinci! ?? Al Centro Commerciale Emisfero di Perugia, nei giorni 6, 7 e 8 giugno, la tua spesa si trasforma in premi: per ogni acquisto, ricevi una Gift Card da 10 euro! In un periodo in cui il mondo dello shopping si reinventa, questa iniziativa segna un trend di gratificazione per i clienti. Non perdere l’occasione di rinnovare il tuo guardaroba e guadagnare bonus extra!

Al Centro Commerciale Emisfero di Perugia fare shopping conviene davvero: con l'iniziativa "Spesa Premiata", nei giorni 6, 7 e 8 giugno, dalle ore 11.00 alle 19.00, chi fa acquisti viene premiato con una Gift Card da 10 euro! Come si partecipa? Partecipare è semplicissimo! A fronte di.

Lo riporta perugiatoday.it: Una volta raggiunta la soglia richiesta, sarà sufficiente recarsi presso la postazione dedicata in Galleria. Gli addetti verificheranno la validità degli scontrini e consegneranno la Gift Card da 10 ...

