Allegri torna al Milan | con lui anche Magnanelli ex capitano del Sassuolo

Massimiliano Allegri torna al Milan, un ritorno che riaccende i riflettori su una delle coppie più affiatate del calcio italiano. Con lui si profila l'arrivo di Magnanelli, ex capitano del Sassuolo, pronto a portare esperienza e leadership. Questo movimento non è solo un cambio di panchina, ma un segnale forte di come i club puntino sempre più su figure simboliche per rilanciare le proprie ambizioni. Non perdere i dettagli su questo clamoroso ritorno!

Una notizia è già ufficiale, per l’ufficialità dell’altra sarebbe questione di giorni, se non di ore. Una, quella ufficiale, dice che il Sassuolo che torna in serie A ritrova quel Massimiliano Allegri che ne fu allenatore nel 200708 portandolo dalla C1 alla B e che ha raccolto al Milan l’eredità di Sérgio Conceição. L’altra dice invece che ‘il conte Max’ chiama con lui, in rossonero, Francesco Magnanelli, indimenticato capitano del Sassuolo che ne scrisse la storia con oltre 500 presenze dalla C2 all’Europa e, toltasi la maglia numero 4 (ritirata del club) è passato alla Juventus di cui ha allenato, quest’anno, la primavera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allegri torna al Milan: con lui anche Magnanelli, ex capitano del Sassuolo

