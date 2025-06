Allegri primo colpo per il suo Milan | un pupillo torna in Serie A

Massimiliano Allegri è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia del Milan! Il suo primo colpo potrebbe essere l’ex pupillo, pronto a tornare in Serie A. Questa mossa non solo riaccende l'entusiasmo dei tifosi, ma si inserisce anche nel trend di un campionato che cerca volti noti per riportare la passione al centro del gioco. Riuscirà Allegri a rinvigorire il Diavolo? Non perdere i prossimi sviluppi!

Il nuovo tecnico dei rossoneri avrebbe già in mente un primo rinforzo: un ex del campionato italiano avrebbe aperto a un suo ritorno. Si è aperto un nuovo ciclo in casa Milan ed è quello di Massimiliano Allegri. Dopo ben 11 anni dal suo esonero, l'allenatore toscano è tornato sulla panchina rossonera. Il suo compito sarà quello di guidare il club verso una rapida risalita dopo il pessimo risultato in campionato di quest'anno. Pur senza coppe, Max ha accettato l'incarico ed è pronto a contribuire con la sua esperienza.

Leggi anche ESCLUSIVA LONGO: “VI SVELO I MESSAGGI DI ALLEGRI… REIJNDERS SOLO IL PRIMO ADDIO! CHERKI…” - Daniele Longo, esperto di calciomercato, rivela in esclusiva i messaggi di Allegri, l'addio di Reijnders e le ultime novità su Cherki.

