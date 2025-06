Allegri parla l’agente | Milan? L’unica proposta concreta ricevuta a volte l’immaginazione va oltre la realtà

L'agente di Massimiliano Allegri fa chiarezza: l'unica proposta concreta sul tavolo è quella del Milan. Mentre i rumors si intensificano, ci si interroga su come il grande ritorno dell'allenatore potrebbe influenzare il mercato e le strategie rossonere. In un calcio che vive di emozioni e sorprese, la scelta dell'allenatore può fare la differenza. Riuscirà Allegri a riportare il Milan sui vertici? Restate sintonizzati!

L’agente del nuovo tecnico del Milan parla chiaro, scelta l’unica proposta concreta sul piatto: i dettagli. Le voci relative ad un possibile arrivo di Massimiliano Allegri si erano fatte, negli ultimi giorni, sempre più concrete. Prima della conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione, tutto portava all’ex allenatore della Juventus come prossimo tecnico azzurro. Poi tutto ha preso un’altra strada, con i due incontri tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte, decisivi per l’accordo che potesse convincere il leccese a proseguire col Napoli. Allegri, la firma col Milan: “L’unica proposta concreta”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Allegri, parla l’agente: “Milan? L’unica proposta concreta ricevuta, a volte l’immaginazione va oltre la realtà”

