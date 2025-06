Allegri Milan l’agente dell’ex Juve non le manda a dire | Il rapporto con Ibrahimovic non mi preoccupa non mi risulta il suo con un ruolo specifico…

Il passaggio di Allegri al Milan segna un capitolo intrigante nel calcio italiano, dove storie di rivalità e riconciliazione si intrecciano. L'agente Branchini non ha usato mezzi termini, sottolineando che il rapporto tra Allegri e Ibrahimovic non lo preoccupa affatto. Un punto interessante? La sfida di Allegri potrebbe ridefinire non solo il destino del Milan, ma anche quello della serie A, in un contesto di rinnovata competitività. Resta da vedere come si evolverà questa dinamica!

Allegri Milan, l’agente dell’ex Juve non le manda a dire a Ibrahimovic: tutte le dichiarazioni di Branchini. L’agente di Max Allegri, nuovo allenatore del Milan ed ex Juve, ha parlato a RadioRai per commentare il possibile rapporto con Ibrahimovic. Le dichiarazioni di Branchini. PAROLE – «Rapporto con Ibrahimovic? Non sono preoccupato. Nell’organigramma del Milan non mi risulta il nome di Ibrahimovic con un ruolo specifico. Ibra è un consulente di Redbird, ma al Milan si sono resi conto che c’è bisogno di univocità, di intesa, di un qualcosa che negli ultimi mesi è mancato». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri Milan, l’agente dell’ex Juve non le manda a dire: «Il rapporto con Ibrahimovic non mi preoccupa, non mi risulta il suo con un ruolo specifico…»

Leggi anche Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

