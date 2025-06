Allegri Conte e le trattative saltate tra Juve e Napoli

Colpo di scena nel calcio italiano: Allegri resta alla Juventus, mentre Conte conferma il suo legame con il Napoli. In un mondo calcistico in continuo fermento, queste scelte potrebbero riscrivere le strategie di mercato. La permanenza di Allegri potrebbe influenzare il futuro di Vlahovic e Lukaku, due nomi chiave attesi per la prossima stagione. Rimanete sintonizzati, perché ogni mossa conta nel grande gioco del calcio!

In 24 ore un no e due sì hanno stravolto le carte in tavola. La conferma dell'allenatore dello scudetto in azzurro ha probabilmente cambiato il destino di Lukaku, Vlahovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri, Conte e le trattative saltate tra Juve e Napoli

Leggi anche Allegri al posto di Conte, c’è già un sì: la rivelazione - In casa Napoli si palesano importanti novità sul futuro di Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Con la squadra pronta a disputare un'altra cruciale partita per lo scudetto dopo il pareggio contro il Genoa, Allegri potrebbe già avere un "sì" in tasca per sostituire Conte.

Ne parlano su altre fonti

Milan, c'è la firma di Allegri! Napoli, il corteggiamento di De Laurentiis è efficace: Conte bi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A, saltano le panchine ma allenano sempre gli stessi

Lo riporta calciostyle.it: Visualizzazioni: 156 Le ultime ore in Serie A sono stata molto concitate, Allegri ha firmato col Milan, Conte ha deciso di restare al Napoli e Sarri si avvicina alla Lazio. Un valzer che ha coinvolto ...

Il Milan accelera per Allegri, è la prima scelta di Tare: c'è fiducia per la chiusura della trattativa

Da msn.com: La società rossonera si è inserita nella trattativa tra il tecnico livornese e il Napoli, ancora bloccato dai dubbi di Conte. C'è la proposta di contratto ...

Conte Juve, manca solo un tassello per il ritorno del tecnico salentino in bianconero: ecco di cosa si tratta

Riporta news-sports.it: Conte Juve, adesso la chiusura della trattativa potrebbe essere davvero imminente. Ecco di seguito tutti i dettagli ...