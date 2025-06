Allegri comincia a costruire il suo Milan | per rinforzare il centrocampo starebbe pensando a quell’ex Juve! I costi dell’operazione sarebbero esigui Le condizioni

Allegri è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta con il Milan. L'ex tecnico della Juve punta su un ex bianconero per rinforzare il centrocampo, un segnale chiaro di come i top club italiani stiano cercando di reinventarsi in un campionato sempre più competitivo. La cosa interessante? I costi per l'operazione sono sostenibili, aprendo a nuove strategie di mercato. Rimanete sintonizzati!

Allegri guarda a quell’ex Juve per rinforzare il centrocampo del Milan: le condizioni per il suo ingaggio sarebbero sostenibili. Tutti i dettagli. Massimiliano Allegri inizia a costruire il suo Milan in vista della prossima stagione. L’ex tecnico della Juve avrebbe opzionato un giocatore per rinforzare i rossoneri: trattasi di Adrien Rabiot. L’ex centrocampista bianconero ha aperto alla possibilità di tornare a lavorare con il toscano e costerebbe anche “poco”: al di là del suo ingaggio da 5 milioni di euro complessivi, il costo del suo cartellino si assesta sui 10 milioni di euro della clausola prevista nel contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri comincia a costruire il suo Milan: per rinforzare il centrocampo starebbe pensando a quell’ex Juve! I costi dell’operazione sarebbero “esigui”. Le condizioni

