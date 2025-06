Alle urne il 92% degli aretini e c' è chi scelse la monarchia Lo scrutinio del primo referendum della storia

Un momento cruciale nella storia d'Italia: il 2 giugno 1946, il referendum che ha segnato la transizione dalla monarchia alla repubblica ha visto il 91,75% degli aretini partecipare attivamente. Questo dato non è solo un numero, ma rappresenta la voglia di cambiamento di una nazione intera. Oggi, mentre riflettiamo su partecipazione e diritti civili, è interessante notare quanto quel voto abbia influito sulle generazioni future. Una lezione di democrazia che continua a ispirare

Dei 208.009 aventi diritto, quel 2 giugno 1946, alle urne si presentarono in 190.848: il 91,75% del totale degli elettori. Settantanove anni fa la provincia di Arezzo rispose così alla chiamata al voto per il referendum con il quale venne scelto di abolire la monarchia e sancire la nascita della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Alle urne il 92% degli aretini e c'è chi scelse la monarchia. Lo scrutinio del primo referendum della storia

