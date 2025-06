Allarmante declino degli atenei italiani causa scarsi finanziamenti Le migliori università al mondo Harvard Mit e Stanford

Il recente report del Center for World University Rankings mette in luce un allarmante declino degli atenei italiani, schiacciati da scarsi finanziamenti. Mentre Harvard, MIT e Stanford brillano nel firmamento accademico, le università italiane faticano a emergere. Questo trend non è solo un campanello d’allarme, ma un invito a riflettere sull'importanza dell'istruzione per il futuro del nostro Paese. Investire nell'educazione è cruciale per restare competitivi a livello globale.

Le prime tre sono tutte private (e statunitensi): Harvard, ovviamente. E poi Mit e Stanford. Ai piedi del podio due istituti pubblici, questa volta inglesi: Cambridge e Oxford. Il Center for World University Rankings (Cwur) ha stilato la classifica Global 2000 delle migliori università al mondo. Nella graduatoria l’Italia fatica a competere coi competitor internazionali: l’80% degli atenei italiani scende nella classifica. Tradotto: dieci università italiane migliorano rispetto allo scorso anno, tre mantengono la posizione, ben 53 scendono. Il principale fattore di declino è la performance nella ricerca, mentre cresce la concorrenza da parte di atenei ben finanziati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Allarmante declino degli atenei italiani, causa scarsi finanziamenti”. Le migliori università al mondo Harvard, Mit e Stanford

