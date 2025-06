Alla Kalsa un concerto per il quarto centenario della liberazione di Palermo dalla peste

Domenica 8 giugno, il santuario di Santa Teresa alla Kalsa si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con "O Rosa fulgida", un concerto di musica sacra per celebrare i 400 anni dalla liberazione di Palermo dalla peste. Un evento che non solo onora la storia, ma risuona anche con la resilienza della città nel superare le avversità. Non perdere l'occasione di vivere questa magica serata di cultura e spiritualità!