Ali o no la McLaren vola comunque Leclerc salva la Ferrari la Red Bull sbaglia

Nel mondo della F1, la McLaren continua a sorprendere senza bisogno di ali, mentre Charles Leclerc si erge a salvatore della Ferrari in un contesto sempre più competitivo. Nonostante le nuove regole, il gap con la Red Bull sembra inalterato. Questo scenario mette in luce la resilienza e la determinazione dei piloti, dimostrando che, anche in pista, la passione può fare la differenza. La stagione è ancora lunga… chi avrà la meglio?

Il cambio delle regole non ha ridotto il distacco, la McLaren continua a dominare. Charles non smette mai di provarci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ali o no, la McLaren vola comunque. Leclerc salva la Ferrari, la Red Bull sbaglia

