Alfa torna con una versione deluxe di Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato e 5 inediti | Vorrei collaborare con Jovanotti e incontrare Roberto Baggio – Intervista video

Alfa torna a sorprendere con la versione deluxe del suo album di successo, arricchito da cinque inediti! Un passo audace che segna un nuovo capitolo della sua carriera, mettendo in luce la sua crescita artistica. L’artista non si ferma qui: sogna collaborazioni con Jovanotti e un incontro con il mito Roberto Baggio. Scopriremo insieme come l’amore e l’arte si intrecciano nel suo mondo incantato! Non perdere questa opportunità unica!

A più di un anno dall’uscita dell’album già disco di platino “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, esce il 30 maggio per Artist First la versione deluxe che contiene cinque brani inediti. Molto più di una semplice riedizione, si tratta di un vero e proprio nuovo capitolo per Alfa, che ha voluto ampliare la visione dell’album originale approfondendone il significato con cinque nuovi brani che non solo si integrano armoniosamente con quelli già pubblicati, ma arricchiscono la narrazione con nuove sfumature e prospettive, dando voce a diverse declinazioni dell’amore, tra sogno e realtà, fragilità e desiderio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Alfa torna con una versione deluxe di “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” e 5 inediti: “Vorrei collaborare con Jovanotti e incontrare Roberto Baggio” – Intervista video

Cosa riportano altre fonti

