Alex De Angelis si prepara a scrivere la sua storia alla Le Mans Classic 2025, in sella a una leggendaria Jaguar E-Type Lightweight. Un debutto che risuona nel cuore degli appassionati di motori, in un’epoca in cui il racing ritorna alla ribalta, richiamando l’adrenalina delle sfide storiche. Scopriremo se a settemila giri al minuto anche lui avrà il suo momento di leggerezza e gloria. Non perderti questa emozionante avventura!

C’è un momento, in cui a settemila giri al minuto, tutto svanisce. La macchina diventa senza peso, scompare. È a settemila giri al minuto che l’incontri, è la che ti aspetta. Recita più o meno così la frase con cui si conclude il film che racconta la grande sfida fra la Ford e la Ferrari sul circuito di Le Mans, nel 1966. Ma qui non siamo in una pellicola, al volante non c’è un attore. È un pilota vero, Alex De Angelis che dal 3 al 6 luglio correrà sul circuito francese più celebre della storia disputando per la prima volta nella sua lunga e iridata carriera, la Le Mans Classic 2025. Nella sua intervista al Carlino, fra le altre, il pilota ferrarese rivela che sarà al volante di quella che Enzo Ferrari definì "la macchina più bella mai costruita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alex De Angelis debutta alla Le Mans Classic 2025 con la Jaguar E Type Lightweight

