Alessio Tucci trasferito per sicurezza dopo l' omicidio di Martina Carbonaro ad Afragola

Dopo l'omicidio di Martina Carbonaro, la notizia del trasferimento di Alessio Tucci da Poggioreale riaccende il dibattito sulla sicurezza all'interno delle carceri italiane. Una scelta necessaria per tutelare l'incolumitĂ di un reo confesso, ma anche un segnale delle tensioni sociali che dilaniano le comunitĂ . In un'epoca in cui la giustizia e la sicurezza sembrano camminare su un filo sottile, quanto ancora possiamo tollerare?

Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola, è stato trasferito dal carcere napoletano di Poggioreale in un altro penitenziario della regione. Motivi di sicurezza alla base della decisione. Accolta dunque la richiesta che era stata presentata dal suo legale, Mario Mangazzo. Oltre che ragioni di sicurezza a tutela di Tucci anche un altro episodio. "I familiari - spiega il legale all'ANSA - erano stati importunati in occasione della consegna di un borsone con indumenti al loro parente all'esterno della casa circondariale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alessio Tucci trasferito per sicurezza dopo l'omicidio di Martina Carbonaro ad Afragola

Leggi anche Martina Carbonaro è morta, colpita tre volte alle spalle con una pietra, per un abbraccio rifiutato: le parole di Alessio Tucci al gip - La tragica morte di Martina Carbonaro, colpita tre volte con una pietra dall'ex Alessio Tucci dopo un abbraccio rifiutato, riaccende il dibattito sulla violenza e le dinamiche tossiche nelle relazioni giovanili.

