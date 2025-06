Alessio Tucci trasferito in un altro carcere | ‘Importunata la famiglia rischio aggressioni’

Alessio Tucci, accusato dell’omicidio pluriaggravato di Martina Carbonaro, è stato trasferito da Poggioreale per motivi di sicurezza. Un gesto che solleva interrogativi sul trattamento dei detenuti e sulla tutela delle famiglie coinvolte in vicende così tragiche. Questo cambio di carcere non è solo un atto amministrativo, ma evidenzia le tensioni crescenti all'interno del sistema penitenziario italiano, dove il rischio di aggressioni è sempre più reale. La sicurezza deve sempre prevalere!

Da Poggioreale a un altro penitenziario: cambio di carcere per Tucci. Alessio Tucci, il giovane accusato dell’ omicidio pluriaggravato di Martina Carbonaro, è stato trasferito dal carcere napoletano di Poggioreale a un altro istituto penitenziario della Campania. A confermare la notizia è il suo avvocato, Mario Mangazzo, che ha parlato di “ motivi di sicurezza ” alla base del provvedimento. Il 19enne, che a luglio compirà vent’anni, si trova ora in una nuova struttura più sorvegliata e meno esposta a rischi legati all’elevata risonanza mediatica del caso. La richiesta di trasferimento era stata presentata dallo stesso legale durante l’ udienza di convalida del fermo, esprimendo timori per possibili aggressioni da parte di altri detenuti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Alessio Tucci trasferito in un altro carcere: ‘Importunata la famiglia, rischio aggressioni’

Leggi anche Martina Carbonaro è morta, colpita tre volte alle spalle con una pietra, per un abbraccio rifiutato: le parole di Alessio Tucci al gip - La tragica morte di Martina Carbonaro, colpita tre volte con una pietra dall'ex Alessio Tucci dopo un abbraccio rifiutato, riaccende il dibattito sulla violenza e le dinamiche tossiche nelle relazioni giovanili.

