Alessandro Manzoni e il gioco delle identità | lectio magistralis di Matteo Collura al museo Salinas

Scopri come Alessandro Manzoni, icona della letteratura italiana, continua a influenzare gli scrittori contemporanei! Il 3 giugno, Matteo Collura, con la sua esperienza e passione, guiderà una lectio magistralis al Museo Salinas di Palermo, esplorando il gioco delle identità nel capolavoro "I promessi sposi". Un'occasione imperdibile per riflettere su come la grande letteratura plasmi le narrazioni odierne. Non mancare!

Alessandro Manzoni è uno scrittore utile agli scrittori. Ne è fermamente convinto Matteo Collura che, ormai vicino a compiere 80 anni di età, terrà il 3 giugno alle 17, al museo archeologico Salinas di Palermo, una lectio magistralis dedicata al romanziere milanese autore de “I promessi sposi”. E. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - “Alessandro Manzoni e il gioco delle identità”: lectio magistralis di Matteo Collura al museo Salinas

Se ne parla anche su altri siti

L’eredità di Manzoni a Milano: un quiz show per riscoprire Manzoni e i Promessi sposi; L’Aquila, la Perdonanza delle Scuole. 500 bambini imparano il primo giubileo della storia. 🔗Se ne parla anche su altri siti