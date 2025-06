Alessandro Iovino recordman tra i Cavalieri napoletani

Alessandro Iovino, il più giovane cavaliere napoletano, incarna una nuova generazione di leader che sposa tradizione e innovazione. Insignito dell’onorificenza il 2 giugno, si distingue per il suo impegno culturale e sociale. In un'epoca in cui l'arte e la letteratura sono sempre più vitali per la nostra identità, Iovino rappresenta una fonte d'ispirazione. Scopri il suo percorso e come può influenzare le future generazioni!

È Alessandro Iovino il più giovane napoletano insignito il 2 giugno a Napoli dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, con decreto del presidente Mattarella, e conferita dal prefetto di Napoli in occasione della festa della repubblica. Classe 1986, sposato e padre di due figli, Iovino è scrittore, storico, saggista e giornalista. Figura poliedrica del panorama culturale italiano, è stato rappresentante europeo del Museo della Bibbia di Washington, il più grande museo privato al mondo dedicato alle Sacre Scritture. Nel corso della sua carriera ha realizzato interviste di grande rilievo a protagonisti della storia contemporanea, tra cui Michail Gorbaciov, Lech Walesa, Reinhard Bonnke, Licio Gelli, Giulio Andreotti, Bud Spencer e Andrea Bocelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, Alessandro Iovino diventa il più giovane Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

Come scrive msn.com: È Alessandro Iovino il più giovane napoletano insignito oggi a Napoli dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, con decreto ...