Aleksandar Stankovic saluta il Lucerna e torna all’Inter il messaggio social | Ti sei guadagnato un posto nel mio cuore – VIDEO

Aleksandar Stankovic saluta il Lucerna e si prepara a tornare all'Inter, lasciando un messaggio d'affetto per la sua avventura svizzera. "Ti sei guadagnato un posto nel mio cuore", scrive il giovane talento, in un momento che segna non solo una tappa personale, ma anche un ritorno alle radici calcistiche. Con l'interesse crescente per i giovani talenti, Stankovic potrebbe essere il nuovo astro da seguire nella galassia nerazzurra. Non perdere di vista questo promettente centro

Aleksandar Stankovic saluta il Lucerna e torna all’Inter, il messaggio social del giovane centrocampista figlio d’arte – VIDEO. Finisce l’avventura in terra svizzera per Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo classe 2005, figlio di Dejan e fratello minore di Filip, è pronto a tornare all’ Inter in attesa di conoscere quello che sarà il proprio futuro per la prossima stagione. E’ infatti appena terminato il suo prestito al Lucerna, col quale è riuscito ad imporsi fin da subito tra i migliori giocatori della rosa, conquistandosi il posto da titolare in cabina di regia. Su di lui hanno posato gli occhi diversi club esteri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Aleksandar Stankovic saluta il Lucerna e torna all’Inter, il messaggio social: «Ti sei guadagnato un posto nel mio cuore» – VIDEO

Leggi anche Aleksandar Stankovic Inter, Stoccarda pronto all’assalto per il figlio d’arte? Svelato il piano del club nerazzurro - Aleksandar Stankovic, attualmente a Stoccarda, è al centro di rumors inquietanti: l'Inter mira a riportarlo in Italia.

